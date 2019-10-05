Болельщики Ювентуса хотят убрать звезду Конте с клубной Аллеи Славы

Новости спорта:Болельщики Ювентуса очень злые из-за того, что Антонио Конте возглавил Интер.

Почти пятнадцать тысяч человек подписали петицию за то, чтобы руководство клуба убрало звезду Антонио Конте на Алее Славы возле домашнего стадиона "Старой Синьоры".

Фанаты хотят, чтобы на месте Конте была установлена звезда Клаудио Маркизио, который недавно завершил карьеру в 33-летнем возрасте.

Хоть этот специалист много дал туринскому клубу и как игрок, и как тренер, они не могут ему простить того, что он решился возглавить Интер, с которым сейчас лидирует в Серии А.

Антонио возглавлял Ювентус три сезона в период с 2011 по 2014 год. За это время сумел выиграть три чемпионата и два Суперкубка Италии. После этого два года тренировал сборную Италии и столько же Челси.