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Льорис получил жуткую травму в матче АПЛ (Видео)

Льорис получил жуткую травму в матче АПЛ (Видео)
15:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Голкипер Тоттенхэма после курьезной ошибки крайне неудачно приземлился на газон.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Брайтон принимает Тоттенхэм. 

В самом дебюте матча вратарь Тоттенхэма Уго Льорис ошибся в простой ситуации и выпустил мяч прямо в собственные ворота. К сожалению, кипер после своей ошибки крайне неудачно приземлился на левую руку, в результате чего конечность вывернулась в неестественном положении. Официальной информации о характере травмы стража ворот пока не поступало.

Вратарь на последних секундах матча спас свою команду от поражения (Видео)

Видео травмы кипера:

Видео голевой ошибки Льориса:

Клубные врачи оказали первую помощь французу и унесли того на носилках с поля. Вместо Уго на поле появился Пауло Гаццанига. В данные минуты проходит второй тайм встречи. Счет в игре 2-0 в пользу Брайтона.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Уго Льорис, Футбол, Видео, АПЛ, ФК Брайтон, Новости футбола.
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