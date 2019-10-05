Льорис получил жуткую травму в матче АПЛ (Видео)

Новости спорта:Голкипер Тоттенхэма после курьезной ошибки крайне неудачно приземлился на газон.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Брайтон принимает Тоттенхэм.

В самом дебюте матча вратарь Тоттенхэма Уго Льорис ошибся в простой ситуации и выпустил мяч прямо в собственные ворота. К сожалению, кипер после своей ошибки крайне неудачно приземлился на левую руку, в результате чего конечность вывернулась в неестественном положении. Официальной информации о характере травмы стража ворот пока не поступало.

Видео травмы кипера:

Видео голевой ошибки Льориса:

Hugo Lloris with another howler

Fuck Spurs pic.twitter.com/w8bWouKpTv — Kap (@kapilamin) October 5, 2019

Клубные врачи оказали первую помощь французу и унесли того на носилках с поля. Вместо Уго на поле появился Пауло Гаццанига. В данные минуты проходит второй тайм встречи. Счет в игре 2-0 в пользу Брайтона.