Лэмпард лучший наставник АПЛ в сентябре

Новости спорта:Фрэнка Лэмпарда было названо лучшим тренером АПЛ в сентябре.

Согласно информации с твиттера Челси, Фрэнк Лэмпард, возглавивший лондонский клуб этим летом, выиграл голосование в гонке за приз Лучшему тренеру АПЛ в сентябре.

Бывший игрок сборной Англии опередил Эдди Хау (Борнмут), Брендана Роджерса (Лестер) и Юргена Клоппа (Ливерпуль). В прошедшем месяце "аристократы" обыграли дома Брайтон 2:0, на выезде разгромили Вулверхэмптон 5:2, а также дома уступил Ливерпулю 1:2.

Сейчас клуб Абрамовича после семи туров с одиннадцатью очками идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Стоит отметить, что для Лэмпарда клуб, где он стал легендой, лишь второй в тренерской карьере, до этого он один год поработал в клубе с Чемпионшипа Дерби. Под его руководство коллектив мог выйти в АПЛ, но уступил в финале плей-офф Астон Вилле.