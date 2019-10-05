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Лэмпард лучший наставник АПЛ в сентябре

Лэмпард лучший наставник АПЛ в сентябре
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: twitter.com

Новости спорта:Фрэнка Лэмпарда было названо лучшим тренером АПЛ в сентябре.

Согласно информации с твиттера Челси, Фрэнк Лэмпард, возглавивший лондонский клуб этим летом, выиграл голосование в гонке за приз Лучшему тренеру АПЛ в сентябре.

Бывший игрок сборной Англии опередил Эдди Хау (Борнмут), Брендана Роджерса (Лестер) и Юргена Клоппа (Ливерпуль). В прошедшем месяце "аристократы" обыграли дома Брайтон 2:0, на выезде разгромили Вулверхэмптон 5:2, а также дома уступил Ливерпулю 1:2. 

Сейчас клуб Абрамовича после семи туров с одиннадцатью очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. 

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Стоит отметить, что для Лэмпарда клуб, где он стал легендой, лишь второй в тренерской карьере, до этого он один год поработал в клубе с Чемпионшипа Дерби. Под его руководство коллектив мог выйти в АПЛ, но уступил в финале плей-офф Астон Вилле.

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Фрэнк Лэмпард.
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