Ворскла спасла матч против Мариуполя в добавленное время (Видео голов)

Новости спорта:"Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты полтавской "Ворсклы" и "Мариуполя" завершили 5 октября вничью стартовый матч 10-го тура среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на полтавском стадионе имени Алексея Бутовского забили Денис Васин (90+2) - у хозяев; Сергей Чоботенко (57) - у гостей.

Первый игровой день продолжат встречи черниговской "Десны" и донецкого "Олимпика" (начало в 17.00, транслирует телеканал Униан-ТВ), "Львова" и луганской "Зари" (19.30, "Футбол 2").

Завершится 10-й тур в воскресенье, 6 октября, поединками "Днепра-1" с донецким "Шахтером" (14.00, "2+2"), ковалевского "Колоса" с киевским "Динамо" (17.00, "Футбол 1"), "Александрии" со львовскими "Карпатами" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 27 очков (после 9-ти игр), "Динамо" - 17 (9), "Десна" - 17 (9), "Александрия" - 16 (9), "Заря" - 15 ( 9), "Колос" - 14 (9), "Днепр-1" - 11 (9), "Мариуполь" - 10 (10), "Карпаты" - 8 (9), "Ворскла" - 8 (10), "Львов" - 6 (9), "Олимпик" - 5 (9).