Скачать
Суббота, 05.10.2019
Деревянченко - Головкин: все о бое (Видео)
Деревянченко - Головкин: все о бое (Видео)
Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча
Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча
Украина - Нигерия: видео онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 по мини-футболу
Украина - Нигерия: видео онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 по мини-футболу
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)

Льорис сломал руку, Тоттенхэм проиграл Брайтону с разгромным счетом

Льорис сломал руку, Тоттенхэм проиграл Брайтону с разгромным счетом
16:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Тоттенхэм» потерпел разгром от «Брайтона» в гостевом матче АПЛ.

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча состоялась на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. На 32-й минуте форвард Аарон Коннолли упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, Коннолли оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Льорис получил жуткую травму в матче АПЛ (Видео)

«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очка в 7 матчах. В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», а «Брайтон» сыграет на выезде с «Астон Виллой».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, ФК Брайтон, Чемпионат Англии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)
02 Хацкевич откровенно рассказал об "откатах" на трансферах (Видео)
03 "Я бы покинул клуб": Клопп жестко отреагировал на публикацию речи тренера Зальцбурга (Видео)
04 Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)
05 Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь