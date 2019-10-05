Льорис сломал руку, Тоттенхэм проиграл Брайтону с разгромным счетом

Новости спорта:«Тоттенхэм» потерпел разгром от «Брайтона» в гостевом матче АПЛ.

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча состоялась на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. На 32-й минуте форвард Аарон Коннолли упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, Коннолли оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очка в 7 матчах. В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», а «Брайтон» сыграет на выезде с «Астон Виллой».