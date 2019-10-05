Огромные сроки: сколько пропустят динамовцы Бурда и Бойко

Новости спорта:Киевское Динамо теряет основного защитника и голкипера.

Сегодня главный доктор киевского Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии травмированных игроков клуба.

Как известно, киевляне потеряли основного защитника Никиту Бурду, у которого был травмирован коленный сустав. Сейчас уроженец Енакиево находится в Испании, где его 3-го октября успешно прооперировали. По желанию футболиста он задержится в Барселоне на неделю. В данный момент его поддерживает жена. Через неделю защитник вернется в Киев.

О сроках восстановления говорят цифры в 5-6 месяцев. Таким образом, для Бурды этот год уже завершен.

Что касается голкипера Дениса Бойко, то он подвернул ногу перед матчем Лиги Европы в Швейцарии (с Лугано). Его травма куда легче. МРТ показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава.

Доктора Динамо надеятся увидеть Бойко в строю уже через 7-10 дней.