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Огромные сроки: сколько пропустят динамовцы Бурда и Бойко

Огромные сроки: сколько пропустят динамовцы Бурда и Бойко
18:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Киевское Динамо теряет основного защитника и голкипера.

Сегодня главный доктор киевского Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии травмированных игроков клуба.

Как известно, киевляне потеряли основного защитника Никиту Бурду, у которого был травмирован коленный сустав. Сейчас уроженец Енакиево находится в Испании, где его 3-го октября успешно прооперировали. По желанию футболиста он задержится в Барселоне на неделю. В данный момент его поддерживает жена. Через неделю защитник вернется в Киев.

О сроках восстановления говорят цифры в 5-6 месяцев. Таким образом, для Бурды этот год уже завершен.

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Что касается голкипера Дениса Бойко, то он подвернул ногу перед матчем Лиги Европы в Швейцарии (с Лугано). Его травма куда легче. МРТ показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава.

Доктора Динамо надеятся увидеть Бойко в строю уже через 7-10 дней.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, Леонид Миронов, Травмы, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Никита Бурда.
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