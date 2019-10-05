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Бавария сенсационно проиграла Хоффенхайму

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Бавария сенсационно проиграла Хоффенхайму
18:47 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:«Хоффенхайм» шокировал мюнхенский клуб на «Альянц-Арене».

В 7-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала «Хоффенхайм».

Первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второй половины встречи «Хоффенхайм» неожиданно забил на выезде, гол на счету форварда Саргиса Адамяна.

На 73-й минуте матча Роберт Левандовски свел счет до ничейного, но Адамян сделал дубль спустя 6 минут и вновь вернул «Хоффенхайму» преимущество.

«Бавария» так и не смогла отойти от этого удара и проиграла впервые в новом сезоне Бундеслиги.

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Бундеслига¸7-й тур

«Бавария» – «Хоффенхайм» 1:2

Голы: Левандовски, 73, Адамян, 54, 79

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Боатенг, Киммих, Алькантара, Толиссо (Перишич, 60), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 60), Левандовски.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Пош, Хюбнер, Кадержабек (Стафилидис, 62), Гриллич (Нордтвейт, 67), Гайгер, Адамян (Бичакчич, 82), Руди, Бебу, Сков.

Предупреждение: Алькантара (45).

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Хоффенхайм, Чемпионат Германии.
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