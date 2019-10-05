Ливерпуль вырвал победу у Лестера на 93-й минуте (Видео)

Новости спорта:Лестер был близок, чтобы впервые отобрать очки у Ливерпуля.

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отличившийся на 40-й минуте после передачи полузащитника Джеймса Милнера. В конце встречи счёт сравнял хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон, голевой пас отдал форвард Айосе Перес. Победу хозяевам принёс Милнер, реализовавший пенальти на 93-й минуте.

Мерсисайдцы, набрав 24 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, «лисы» (14) занимают третье место.

В 9-м туре «Лестер» 19 октября на домашнем стадионе сыграет с «Бёрнли», а «Ливерпуль» на следующий день в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».