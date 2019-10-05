Голкипер Тоттенхэма Льорис избежал перелома руки

Новости спорта:В начале матча с Брайтоном француза пришлось уносить на носилках.

Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис избежал перелома после сегодняшнего повреждения в матче чемпионата Англии с Брайтоном (0:3), сообщает ESPN.

По информации источников издания, француз вывихнул локоть и может провести вне футбола до двух месяцев.

Сегодня капитан лондонского клуба повредился в моменте с первым голом Брайтона и покинул поле на носилках.

В нынешнем сезоне Льорис отстоял в 9 матчах своей команды во всех турнирах, суммарно пропустив 17 голов.

Напомним, после сегодняшнего поражения Тоттенхэм повторил клубное «достижение» 1997 года, когда Шпоры пропустили 10 голов в течение двух матчей.

Следующий матч команды намечен на 19 октября, когда подопечные Почеттино встретятся с Уотфордом после перерыва на матчи сборных.