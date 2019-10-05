Голкипер Тоттенхэма Льорис избежал перелома руки

Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис избежал перелома после сегодняшнего повреждения в матче чемпионата Англии с Брайтоном (0:3), сообщает ESPN.
По информации источников издания, француз вывихнул локоть и может провести вне футбола до двух месяцев.
Сегодня капитан лондонского клуба повредился в моменте с первым голом Брайтона и покинул поле на носилках.
В нынешнем сезоне Льорис отстоял в 9 матчах своей команды во всех турнирах, суммарно пропустив 17 голов.
Напомним, после сегодняшнего поражения Тоттенхэм повторил клубное «достижение» 1997 года, когда Шпоры пропустили 10 голов в течение двух матчей.
Следующий матч команды намечен на 19 октября, когда подопечные Почеттино встретятся с Уотфордом после перерыва на матчи сборных.