Боруссия Д потеряла очки в матче с Фрайбургом

В выездном поединке Боруссия Д не сумела обыграть Фрайбург, сыграв вничью со своим оппонентом.
Фрайбург – Боруссия Д 2:2
Голы: Вальдшмидт, 55, Аканджи, 89 (автогол) – Витцель, 20, Хакими, 67
Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Кох, Кюблер (Грифо, 85), Шмид, Абраши (Петерсен, 75), Хефлер, Хаберер, Хайнц, Хелер (Шаллаи, 68), Вальдшмидт
Боруссия Д: Бюрки, Пишчек (Брандт, 14; Шмельцер, 87), Хакими, Хуммельс, Аканджи, Гетце, Витцель, Ройс, Дилэйни, Азар (Санчо, 63), Геррейру
Предупреждения: Хуммельс, Дилэйни, Хакими.