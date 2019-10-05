Вест Хэм Ярмоленко уступил Кристал Пэлас, пропустив на 87-й минуте

Новости спорта:Завершился матч восьмого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Кристал Пэлас.

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Олимпийский» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер, отправивший мяч в ворота соперника на 54-й минуте с передачи защитника Райана Фредерикса. В середине второго тайма защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс форвард Джордан Айю, который забил на 90-й минуте с паса защитника Мартина Келли.

Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2

Голы: Алле, 54 – Ван Анхолт, 63 (с пенальти), Айю, 87

Вест Хэм: Роберто, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Кресвелл (Сабалета, 84), Нобл, Лансини (Форналс, 68), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Уилшир, 78), Алле

Кристал Пэлас: Гуаита, Кэхилл, Уорд, Келли, ван Анхолт, Маккарти (Таунсенд, 81), Шлупп, Куяте, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 90)

Предупреждения: Ярмоленко, Уорд, Аллер, Фредерикс, Бентеке.

«Кристал Пэлас», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (12) — на седьмом.