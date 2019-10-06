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Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с Брайтоном

Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с Брайтоном
05:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Тоттенхэм» сообщил подробности травмы Льориса.

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» опубликовала информацию о травме вратаря Уго Льориса, которую он получил за мгновение до того, как пропустил гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3).

«Мы можем подтвердить, что Уго Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с «Брайтоном», — сообщается на официальной странице лондонского клуба в «Твиттере».

Льорис получил серьёзную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.

Льорис получил жуткую травму в матче АПЛ (Видео)

После этого матча «Тоттенхэм Хотспур» занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, набрав 11 очков, а «Брайтон энд Хоув Альбион» – 12-е, набрав 9 очков.

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Травма, ФК Тоттенхэм, Уго Льорис, АПЛ, Чемпион Англии.
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