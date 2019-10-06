С днем рождения, Златан: Ибрагимович подарил себе Ferrari (Фото)

Новости спорта:Златан Ибрагимович подарил себе на день рождения Ferrari стоимостью в 1,5 млн евро.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович сделал себе роскошный подарок на день рождения. Шведу 3 октября выполнилось 38 лет.

Ибрагимович подарил себе Ferrari Monza SP 2 стоимостью около 1,5 миллиона евро. Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 3 секунды, максимальная скорость модели — 299 км/ч. Всего Ferrari Monza SP 2 выпущено 499 штук.

«С днем рождения, Златан», — прокомментировал Ибрагимович в Instagram фотографию нового автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday to Zlatan Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 4 Окт 2019 в 11:22 PDT

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 28 матчей за Гэлакси, отметившись 29 голами и 7 результативными передачами.