Интер - Ювентус: анонс и где смотреть матч Серии А

Новости спорта:Сегодня состоится центральный матч чемпионата Италии Интер - Ювентус.

После того, как Интер возглавил Антонио Конте, а Ювентус - Маурицио Сарри (оба вернулись из Англии), команды сейчас стали главными конкурентами в борьбе за чемпионство в Италии.

Седьмой тур принесет Серии А интересный матч двух непобедимых команд. Правда, Ювентус имеет на 2 очка меньше (ничья).

Матч Интер - Ювентус состоится в Милане на Стадио Джузеппе Меацца и начнется 6 октября в 21:45.

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Турнирное положение перед матчем

Статистика знает 179 матчей между командами. В 83-х сильнее был Ювентус, в 48-ми — Интер. Еще 48 матчей не определили победителя.