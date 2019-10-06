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"Черпачок" Азара, пушка Модрича - в обзоре матча Реал - Гранада (Видео)
10:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча восьмого тура чемпионата Реал - Гранада

В поединке двух лидеров Примеры на Сантьяго Бернабеу Реал заставил поволноваться своих поклонников.

Поведя в счете уже на 2-й минуте после точного удара Бензема, Реал закрепил свое преимущество в компенсированное время первого тайма, когда счет своим голам за "бланкос" открыл Азар.

После того, как за полчаса до финального свистка Модрич довел счет до крупного, хозяева окончательно поверили в успех. Однако оказалось, что Гранада не зря занимала перед восьмым туров вторую строчку.

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Дуарте и Мачис шокировали Сантьяго Бернабеу и соперника, сократив счет до минимума, и лишь гол Хамеса на второй компенсированной минуте снял все вопросы об исходе матча.

Реал - Гранада 4:2

Голы: Бензема, 2, Азар, 45+1, Модрич, 61, Хамес Родригес, 90+2 — Мачис, 69, с пенальти, Домингуш Дуарте, 77.

Реал: Ареола — Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль — Вальверде, Казимиро, Кроос (Модрич, 34) — Бэйл (Хамес Ролригес, 83), Бензема, Азар (Иско, 69).

Гранада: Руй Силва — Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Херман Санчес, Карлос Нева — Монторо (Гоналон, 6) — Антонио Пуэртас, Азиз (Вадильо, 51), Эррера, Мачис — Сольдадо (Карлос Эрнандес, 64).

Предупреждения: Ареола, Карвахаль, Каземиро, Хамес Родригес — Херман Санчес, Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас, Эррера, Сольдадо.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Гранада, Примера, Новости футбола, Реал - Гранада.
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