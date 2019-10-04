Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

"Королевские" штрафы: на сколько и за что штрафуют игроков Реала

"Королевские" штрафы: на сколько и за что штрафуют игроков Реала
16:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Стало известно, какие штрафы в мадридском Реале за нарушение дисциплины.

В СМИ появилась информация, какие штрафы платят игроки мадридского Реала. Сумма варьируется от 250 до 3000 евро в зависимости от серьезности нарушения, сообщает Marca.

Футболист должен явиться минимум за 45 минут до начала тренировки. Опоздание на пять минут – штраф 250 евро. Если игрок опоздал на 15 минут – штраф 500 евро. С увеличением времени опоздания штраф может возрасти до 1000 евро.

Если игрок и вовсе не явился на тренировку без уважительной причины, то заплатит 3000 евро.

Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)

Мобильные телефоны должны находиться в беззвучном режиме. Штраф – 250 евро, а если будет повторное нарушение, то сумма возрастет до 500-1000 евро.

Если игрок Реала пропустил взвешивание – он выплатит 250 евро. Если он весит больше, чем положено – выплатит до 1000 евро в случае повторного нарушения.

Такого фанаты могут не простить: лидер Сосьедада признался в любви другому клубу

Также футболисты должны оповестить клуб, если собираются покинуть столицу Испании. Все собеседования и коммерческие мероприятия должны быть согласованы с клубом. В против случае – штраф до 1000 евро.

Кроме того, травмированные игроки должны оставаться на базе Реала, если не поступит других указаний от врача и тренера.

Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ

Футболисты, которые не включены в заявку, должны быть в раздевалке с командой до начала игры. Также они должны оставаться на стадионе как минимум за 10 минут до окончания матча.

На пресс-конференции игроки должны быть в официальной клубной одежде.

Нельзя, чтобы посетители приходили в номера команды во время выездных матчей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь