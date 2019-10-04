"Королевские" штрафы: на сколько и за что штрафуют игроков Реала

Новости спорта:Стало известно, какие штрафы в мадридском Реале за нарушение дисциплины.

В СМИ появилась информация, какие штрафы платят игроки мадридского Реала. Сумма варьируется от 250 до 3000 евро в зависимости от серьезности нарушения, сообщает Marca.

Футболист должен явиться минимум за 45 минут до начала тренировки. Опоздание на пять минут – штраф 250 евро. Если игрок опоздал на 15 минут – штраф 500 евро. С увеличением времени опоздания штраф может возрасти до 1000 евро.

Если игрок и вовсе не явился на тренировку без уважительной причины, то заплатит 3000 евро.

Мобильные телефоны должны находиться в беззвучном режиме. Штраф – 250 евро, а если будет повторное нарушение, то сумма возрастет до 500-1000 евро.

Если игрок Реала пропустил взвешивание – он выплатит 250 евро. Если он весит больше, чем положено – выплатит до 1000 евро в случае повторного нарушения.

Также футболисты должны оповестить клуб, если собираются покинуть столицу Испании. Все собеседования и коммерческие мероприятия должны быть согласованы с клубом. В против случае – штраф до 1000 евро.

Кроме того, травмированные игроки должны оставаться на базе Реала, если не поступит других указаний от врача и тренера.

Футболисты, которые не включены в заявку, должны быть в раздевалке с командой до начала игры. Также они должны оставаться на стадионе как минимум за 10 минут до окончания матча.

На пресс-конференции игроки должны быть в официальной клубной одежде.

Нельзя, чтобы посетители приходили в номера команды во время выездных матчей.