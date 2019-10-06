Сульшер с радостью отпустил Лукаку в Интер

Новости спорта:Норвежский специалист рассказал, почему принял решение продать Ромелу Лукаку.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не жалеет о решении продать нападающего Ромелу Лукаку в миланский Интер.

"Могу сказать, что нам не хватает форвардов, но я не жалею о продаже Лукаку. Это было мое решение, которое я принял с радостью. Конечно, Ромелу - очень талантливый футболист, но мыслями он уже давно не был с командой.

Я не хочу говорить о бывших, потому что не люблю обсуждать футболистов других команд. Я очень уважаю Лукаку, но его время в нашем клубе истекло", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, Лукаку перебрался в Интер из английского Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 65 млн евро. В 7 матчах за миланский клуб бельгиец забил 3 гола.