Левандовски покорилось очередное достижение в Бундеслиге (Видео)

Новости спорта:Поляк Роберт Левандовски забил уже 213 голов в чемпионате Германии.

Форвард Баварии Роберт Левандовски сумел отличиться очередным, уже 11 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги в матче против Хоффенхайма (1:2). Это рекордное количество голов в стартовых семи турах чемпионата Германии.

Всего же у Левандовски теперь 213 результативных ударов в Бундеслиге. Теперь он делит четвертую строчку с Манфредом Бургсмюллером, забившим более половины своих мячей за дортмундскую Боруссию.

Впереди Левандовски остаются Юпп Хайнкес (220), Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

Рекорд результативности за один чемпионат также принадлежит Герду Мюллеру, который в сезоне-1971/72 забил 40 голов. Примечательно, что тогда в первых семи турах бомбардир Баварии отличился только три раза.