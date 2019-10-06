По накатанной: дом футболиста попытались ограбить во второй раз за неделю

Новости спорта:Полузащитник «Атлетико» Томас Парти снова едва не стал жертвой ограбления.

Вчера, 5 октября, во второй половине дня злоумышленники попытались проникнуть в дом футболиста в пригороде Мадрида, пока он вместе с командой готовился к выездному матчу 8-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом», сообщает Cadena Ser.

Планам грабителей помешала семья Парти, которая в тот момент находилась в доме. Заметив движение в здании, преступники сбежали.

Напомним, ранее на этой неделе жилище Томаса было ограблено, когда он готовился к выездному матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:0). Тогда в доме была только одна домработница, на которую грабители надели наручники.

Парти выступает за «Атлетико» с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 мяча в 8 встречах во всех турнирах на клубном уровне.