Милевский отдал феноменальную голевую передачу (Видео)

Новости спорта:Форвард Артем Милевский отметился красивой результативной передачей в матче чемпионата Беларуси.

В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу Неман принимал дома Динамо-Брест. На 51-й минуте гости не смогли реализовать пенальти, который отразил экс-голкипер Черноморца Александр Гутор.

На 81-й минуте счет все же был открыт, но забило Динамо. После заброса в штрафную и двух скидок головой от партнеров, мяч принял экс-форвард сборной Украины Артем Милевский. Нападающий обработал снаряд, а затем неожиданно пятой отдал передачу партнеру, который сумел пробить точно в угол.

Момент с Милевским на видео с 6:25:

Динамо-Брест продолжает лидировать в чемпионате Беларуси.