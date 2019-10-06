365 тысяч евро в неделю: МЮ не собирается поднимать зарплату Погба

Новости спорта:В МЮ опровергли слухи о повышении зарплаты Погба.

Руководство Манчестер Юнайтед опровергло слухи о том, что хавбек Поль Погба настаивает на увеличение зарплаты в размере 600 тысяч фунтов в неделю.

«Поль полностью сосредоточен на том, чтобы снова набрать нужную форму и помогать команде. Любой, кто говорит про 600 тысяч фунтов в неделю, глубоко ошибается», — цитирует представителя клуба Daily Mail.

«Для нас этот момент стал сюрпризом, когда кто-то, например Каррен Брэди, говорит об этом».

«Погба по контракту выступает еще два года. Его текущий договор предусматривает опцию продления на один сезон. Так что не было никаких разговоров о новом контракте. Игрок не говорил, что хочет повышение зарплаты».

В свою очередь, вице-президент Вест Хэма Каррен Брэди порекомендовала манкунианцам продать игрока в случае, если тот потребует вышеуказанную сумму в качестве заработной платы.

Погба присоединился к МЮ в 2016 году. Сумма сделки с Ювентусом составила 105 миллионов евро. 26-летний футболист в текущем сезоне провел за Манчестер Юнайтед 6 матчей во всех турнирах.

На данный момент игрок восстанавливается от травмы голеностопа и не был вызван в сборную Франции.