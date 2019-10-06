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Наставник Милана рассказал, за счет чего удалось обыграть Дженоа

Наставник Милана рассказал, за счет чего удалось обыграть Дженоа
14:39 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Милана Марко Джампаоло поделился своим мнением о победе над Дженоа в матче седьмого тура Серии А.

Наставник "Милана" Марко Джампаоло прокомментировал победу над "Дженоа" (2:1) в рамках 7-го тура Серии А.

"Это был сложный матч, ведь мы пропустили первыми и были под огромным давлением. Поэтому я очень горжусь ребятами, что им удалось переломить игру.

В будущем мне бы хотелось увидеть более качественный и острый футбол от команды. Но сегодня это было невозможно, так как команда была под давлением и очень нуждалась в победе. Сегодня я не мог просить прекрасного футбола от команды, наша цель была иной.

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Я особо не переживал, если что-то не получалось. Главным было показать характер, что мы и сделали", — цитирует Марко Джампаоло Football-Italia.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Марко Джампаоло.
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