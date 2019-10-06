Мораес вошел в топ-10 лучших нападающих в истории УПЛ (Видео)

Новости спорта:Форвард Шахтера Жуниор Мораес забил 85-й гол в чемпионатах Украины.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес вошел в десятку лучших бомбардиров в истории украинской Премьер-лиги.

В сегодняшнем матче с Днепром-1 форвард сборной Украины открыл счет на 4-й минуте. Для футболиста "горняков" этот гол стал 85-м в рамках чемпионатов Украины и позволил ему сравняться по этому показателю с легендарным нападающим Зари и Черноморца Тимерланом Гусейновым.

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1. Максим Шацких — 124 гола в 341 матче (Динамо, Арсенал, Черноморец и Говерла)

2. Сергей Ребров — 123 (261), (Динамо и Шахтер)

3. Евгений Селезнев — 111 (230), (Шахтер, Днепр и Арсенал-Киев)

4. Андрей Воробей — 105 (315), (Шахтер, Днепр, Арсенал-Киев и Металлист)

5. Андрей Ярмоленко — 99 (228), (Динамо)

6. Александр Гайдаш — 95 (258), (Таврия и Металлург М)

7. Марко Девич — 90 (219), (Волынь, Металлист и Шахтер)

8. Сергей Мизин — 90 (342), (Динамо, Днепр, Черноморец, Арсенал-Киев, Карпаты, Кривбасс и Металлист)

9. Жуниор Мораес — 85 (154), (Шахтер, Динамо и Металлург Д)

10. Тимерлан Гусейнов — 85 (215), (Заря и Черноморец)