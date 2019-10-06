Вулверхэмптон - Ман Сити: "волки", в 8-м туре АПЛ, "съели" "горожан" на Этихаде

Новости спорта:Манчестер Сити Пепа Гвардиолы в рамках 8-го тура Премьер лиги противостоял на своем поле Вулверхэмптону.

В рамках восьмого тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити встречался с Вулверхэмптоном. Поединок проходил на стадионе "Этихад".

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2

Голы: Траоре, 80, 90+4

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 46), Фернандиньо, Отаменди, Канселу — Гюндоган, Родри, Д. Силва (Жезус, 75) — Марез (Б. Силва, 60), Агуэро, Стерлинг

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13) — Траоре, Невеш, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Хонни, 74) — Хименес, Кутроне (Доэрти, 68)

Предупреждения: Родри, Канселу, Эдерсон, Гюндоган, Фернандиньо — Невеш, Моутиньо

Поединок действующего чемпиона Англии против "волков" проходил при полном доминировании хозяев поля. Ман Сити куда предпочтительнее выглядел и атаковал намного острее, однако счет в игре открыли именно гости этого противостояния. На 80-й минуте игры Вулверхэиптон убежал в стремительную контратаку, Хименес на скорости обошел защитника "горожан" отпасовал на Траоре и тот уверенно переиграл Эдерсона. А на 90+4-й минуте пара Хименес - Траоре повторила свое достижение и в аналогичной контратаке организовала второй гол в ворота "горожан".

После восьми сыгранных туров подопечные Гвардиолы идут на второй позиции в турнирной таблице Премьер лиги с 16 очками в активе. У Вулверхэмптона в свою очередь все 10 заработанных баллов и 11 позиция соответственно.

В следующем туре АПЛ, который пройдет уже после пауза на матчи сборных, Манчестер Сити сыграет против Кристал Пэлас в гостях, а вот Вулверхэмптон на своем поле примет Саутгемптон.