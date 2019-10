"Кейн сжал мой пенис": капитан Брайтона крайне недоволен игрой форварда "шпор" (Видео)

В матче восьмого тура чемпионата Англии между Брайтоном и Тоттенхэмом (3:0) произошел необычный инцидент. Об этом сообщает The Sun.

На 89-й минуте поединка защитник Брайтона Льюис Данк сбил с ног капитана "шпор" Харри Кейна. Рефери встречи сразу же свистнул фол и "наградил" Данка желтой карточкой.

“I only dun it because he were trying to pull my penis off” pic.twitter.com/hGc1EaqV5G

— Swanny (@ftbIswanny) October 5, 2019