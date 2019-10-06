Рибери рассказал, как проходит его адаптация в Фиорентине

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери поделился своими впечатлениями от выступления в команде и проживания во Флоренции.
"Я счастлив находиться в таком окружении, мы играли сердцем и душой ради фанатов. Мне нравится играть в такие моменты, но нам нужно продолжать в том же духе.
Являюсь ли я феноменом? Это наши болельщики феноменальны. Мне и моей семье нравится во Флоренции. У нас хорошая команда с большим количеством молодых игроков. Важно, что я чувствую себя хорошо, я тяжело работаю и хорошо, что сразу смог выйти на свой уровень", – приводит слова полузащитника портал Calciomercato.
В текущем сезоне 36-летний игрок провел 6 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рибери стал лучшим игроком месяца в Серии А.