Дебютный гол Луиса принес Арсеналу победу над Борнмутом

Новости спорта:Лондонский Арсенал в поединке восьмого тура АПЛ минимально обыграл на своем поле Борнмут.

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Борнмут» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. В роли его ассистентов выступили Адам Нанн и Константин Хатцидакис.

Арсенал - Борнмут 1:0

Голы: Луис 9

Арсенал: 1. Лено, 5. Папастатопулос, 21. Чамберс, 23. Луис Д., 31. Колашинац, 8. Себальос Д., 29. Гендузи, 34. Джака Г., 87. Сака Б., 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук С., 5. Аке, 21. Рико, 8. Лерма, 17. Стейси, 29. Биллинг, 7. Кинг Джо., 9. Соланке ( до 63') , 13. Уилсон К., 22. Уилсон

Предупреждения: Биллинг 13, Стейси 29

Единственный мяч был забит в начале встречи. На 9-й минуте автором забитого мяча стал Давид Луис, которому ассистировал Николя Пепе.

«Арсенал», набрав 15 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (11) — на 10-м месте в таблице.

В 9-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоится 21 октября. «Борнмуту» предстоит домашняя игра с «Норвич Сити» (19 октября).