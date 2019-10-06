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Цена впечатляет: Аякс поставил ценник на лидера атаки клуба
20:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек Аякса Хаким Зиеш вероятнее всего в скором будущем покинет нидерландский клуб.

Полузащитник Аякса Хаким Зиеш в прошлом сезоне стал одной из ключевых фигур амстердамцев, как в чемпионате Нидерландов, так и в Лиге чемпионов.

Выступления 26-летнего марокканца на столь высоком уровне породили интерес многих европейских грандов, которые хотели заполучить футболиста в стан своей команды.

Как сообщает De Telegraaf, руководство Аякса готово рассмотреть предложение по Зиешу, но сумма должна быть не менее 50 миллионов евро. Отмечается, что ранее амстердамский клуб согласился бы отпустить полузащитника гораздо дешевле - за 26 миллионов евро.

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В текущем сезоне Зиеш сыграл 14 матчей за Аякс по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе мадридского Реала к другому ключевому футболисту Аякса - Донни ван де Беку, за которого запросили 60 миллионов евро.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Хаким Зиеш.
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