Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Интер - Ювентус: Мартинес отвечает на гол Дибалы (Онлайн-трансляция)
Интер - Ювентус: Мартинес отвечает на гол Дибалы (Онлайн-трансляция)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Легенда МЮ: Сульшер меняет психологию команды

Легенда МЮ: Сульшер меняет психологию команды
22:42 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист МЮ Райан Гиггз поделился своим мнением о работе Сульше на посту наставника "красных дьяволов".

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз считает, что руководству клуба стоит поддержать главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера приобретением нескольких футболистов.

"Сульшер меняет психологию команды, но это длительный процесс. Ему нужно приобрести еще пять футболистов.

Сделать это в пределах одного трансферного окна очень трудно, поэтому руководству клуба стоит набраться терпения и позволить тренеру завершить процесс формирования такой команды, которая ему нужна. Да, это большие расходы, но такова реальность современного футбола –чтобы побеждать, надо тратить большие суммы", – цитирует Гиггза Goal.com со ссылкой на The Sun.

Вулверхэмптон - Ман Сити: "волки", в 8-м туре АПЛ, "съели" "горожан" на Этихаде

Напомним, перед началом этого сезона Манчестер Юнайтед подписал Харри Магуайра, Дэниэла Джеймса и Арона Ван-Биссаку, потратив в сумме около 160 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Райан Гиггз, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
02 Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)
03 Деревянченко - Головкин: события боя (Фото, Видео)
04 Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)
05 Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь