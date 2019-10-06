Наставник Шахтера: Мы - не роботы и не машины

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Днепром-1 в 10-м туре чемпионата УПЛ.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру – о поединке на "Днепр-Арене", эмоциях и 10-й победе в чемпионате.

– Удалось добыть 10-ю победу подряд в чемпионате. Ребята отдали свои силы, показали самоотдачу и неплохой футбол на сложном поле. "Днепр-1" хорошая команда. Несмотря на то что сегодня не создали много голевых моментов, они боролись до самого конца. Мы же с первых минут показывали свою игру и добились итоговой победы – это именно то, чего мы хотели.

– Коноплянка выполнил установку в отведенное ему время?

– У него, как и у всех остальных футболистов, очень большой компромисс с работой. Ежедневно ребята трудятся, прогрессируют, чтобы показывать себя наилучшим образом. Поздравляю всю команду с тем, что она сегодня показала на поле. Мы были сконцентрированы коллективно, что как раз нас и интересует. Я не очень люблю индивидуализировать, потому что, если мы будем говорить о каждом игроке, это займет некоторое время. Все показали себя хорошо и выполнили свои задачи.

– Вы сыграли уже со всеми соперниками в чемпионате, кроме "Колоса". Что можете сказать о "Днепре-1"? Может ли он претендовать на место в топ-6?

– "Днепр-1" очень много боролся, эта команда показывает свои качества. Они всегда располагали четверых в своей линии обороны. Полузащитники также включались, старались выиграть второй мяч. Создавали нам некоторые проблемы: нашему крайнему защитнику приходилось сужаться, вингер садился. Одному из наших опорников нужно было располагаться между центральными защитниками, таким образом создавая пространство для второго мяча. Во втором тайме мы решили, чтобы опорник садился в нашу линию обороны, сужались вингеры, чтобы не было никакой опасности. "Днепр-1" также очень компетентно показал себя в защите, хотя после перерыва наши атаки и занимали больше времени. В первом тайме мы слишком быстро атаковали, что давало возможность некоторым футболистам хозяев не садиться. Соперник отбирал мяч у своей штрафной, отдавал передачу вперед, и там было достаточное количество игроков для того, чтобы атаковать. Во втором тайме мы атаковали чуть дольше, заставляли "Днепр-1" полностью садиться, и когда так происходило, игроков первой линии у них не оставалось. Эта команда очень компетентна, хорошо организована и ориентирована главным тренером.

– В нашей стране часто обсуждается, что "Днепр-1" с "Динамо" якобы бьется вполсилы, а с "Шахтером" играет на полную. Это действительно так? Вы согласны?

– Единственное, что я могу сказать, так это то, что я очень доверяю футболу. Если есть какие-то вещи, которые являются нечестными, стараюсь в них не верить. Люди говорят все, что они хотят. Я думаю, оба коллектива отлично себя проявили: большая отдача игре и уважение к футболу. Поздравляю абсолютно все команды с тем, что они сделали в чемпионате до сегодняшнего дня, чтобы добиться своих целей и результатов.

– Показалось, что некоторые игроки "Шахтера" очень заведены. Тайсон почти всю игру разговаривал с судьями, соперниками и партнерами. Последний момент, когда Степаненко и Тете буквально оттаскивали друг от друга. Что произошло? Какая-то проблема с психологией команды?

– Мы подошли к этой игре с большой интенсивностью. Знали, что предстоит встретиться с командой, которая хочет заработать очки. Постарались привнести в матч всю энергию. Все было абсолютно нормально. Возможно, под давлением на поле происходило то, что происходит с судейством в некоторых играх. Возможно, ребята немного расстроились и стали реагировать на то, как судились некоторые эпизоды. Ничего кроме этого. Часто футбольный матч рассматривается сквозь призму, будто на поле какие-то роботы без эмоций. Мы – не роботы и не машины. Когда что-либо происходит, мы должны разрешать проблемы, как и в жизни любого из нас. Все, что происходило сегодня, не перешло границ, поэтому ничего страшного. Возможно, в некоторых моментах мы были более энергичны в своих реакциях, но ничего не выходило за рамки.