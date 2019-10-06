Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Наставник Шахтера: Мы - не роботы и не машины

Наставник Шахтера: Мы - не роботы и не машины
19:03 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Днепром-1 в 10-м туре чемпионата УПЛ.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру – о поединке на "Днепр-Арене", эмоциях и 10-й победе в чемпионате.

– Удалось добыть 10-ю победу подряд в чемпионате. Ребята отдали свои силы, показали самоотдачу и неплохой футбол на сложном поле. "Днепр-1" хорошая команда. Несмотря на то что сегодня не создали много голевых моментов, они боролись до самого конца. Мы же с первых минут показывали свою игру и добились итоговой победы – это именно то, чего мы хотели.

– Коноплянка выполнил установку в отведенное ему время?

– У него, как и у всех остальных футболистов, очень большой компромисс с работой. Ежедневно ребята трудятся, прогрессируют, чтобы показывать себя наилучшим образом. Поздравляю всю команду с тем, что она сегодня показала на поле. Мы были сконцентрированы коллективно, что как раз нас и интересует. Я не очень люблю индивидуализировать, потому что, если мы будем говорить о каждом игроке, это займет некоторое время. Все показали себя хорошо и выполнили свои задачи.

Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)Читать полностью

– Вы сыграли уже со всеми соперниками в чемпионате, кроме "Колоса". Что можете сказать о "Днепре-1"? Может ли он претендовать на место в топ-6?

– "Днепр-1" очень много боролся, эта команда показывает свои качества. Они всегда располагали четверых в своей линии обороны. Полузащитники также включались, старались выиграть второй мяч. Создавали нам некоторые проблемы: нашему крайнему защитнику приходилось сужаться, вингер садился. Одному из наших опорников нужно было располагаться между центральными защитниками, таким образом создавая пространство для второго мяча. Во втором тайме мы решили, чтобы опорник садился в нашу линию обороны, сужались вингеры, чтобы не было никакой опасности. "Днепр-1" также очень компетентно показал себя в защите, хотя после перерыва наши атаки и занимали больше времени. В первом тайме мы слишком быстро атаковали, что давало возможность некоторым футболистам хозяев не садиться. Соперник отбирал мяч у своей штрафной, отдавал передачу вперед, и там было достаточное количество игроков для того, чтобы атаковать. Во втором тайме мы атаковали чуть дольше, заставляли "Днепр-1" полностью садиться, и когда так происходило, игроков первой линии у них не оставалось. Эта команда очень компетентна, хорошо организована и ориентирована главным тренером.

– В нашей стране часто обсуждается, что "Днепр-1" с "Динамо" якобы бьется вполсилы, а с "Шахтером" играет на полную. Это действительно так? Вы согласны?

– Единственное, что я могу сказать, так это то, что я очень доверяю футболу. Если есть какие-то вещи, которые являются нечестными, стараюсь в них не верить. Люди говорят все, что они хотят. Я думаю, оба коллектива отлично себя проявили: большая отдача игре и уважение к футболу. Поздравляю абсолютно все команды с тем, что они сделали в чемпионате до сегодняшнего дня, чтобы добиться своих целей и результатов.

"Кейн сжал мой пенис": капитан Брайтона крайне недоволен игрой форварда "шпор" (Видео)

– Показалось, что некоторые игроки "Шахтера" очень заведены. Тайсон почти всю игру разговаривал с судьями, соперниками и партнерами. Последний момент, когда Степаненко и Тете буквально оттаскивали друг от друга. Что произошло? Какая-то проблема с психологией команды?

– Мы подошли к этой игре с большой интенсивностью. Знали, что предстоит встретиться с командой, которая хочет заработать очки. Постарались привнести в матч всю энергию. Все было абсолютно нормально. Возможно, под давлением на поле происходило то, что происходит с судейством в некоторых играх. Возможно, ребята немного расстроились и стали реагировать на то, как судились некоторые эпизоды. Ничего кроме этого. Часто футбольный матч рассматривается сквозь призму, будто на поле какие-то роботы без эмоций. Мы – не роботы и не машины. Когда что-либо происходит, мы должны разрешать проблемы, как и в жизни любого из нас. Все, что происходило сегодня, не перешло границ, поэтому ничего страшного. Возможно, в некоторых моментах мы были более энергичны в своих реакциях, но ничего не выходило за рамки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, СК Днепр-1, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
02 Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)
03 Деревянченко - Головкин: события боя (Фото, Видео)
04 Деревянченко проиграл Головкину решением судей
05 Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь