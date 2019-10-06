Атлетико сенсационно потерял очки в игре против клуба Лунина

Новости спорта:Мадридский Атлетико не смог обыграть Вальядолид в поединке восьмого тура первенства Испании по футболу.

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в «Вальядолиде» на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. В качестве его ассистентов выступили Диего Барберо Севилья и Хосе Гальехо Гарсия.

На 36-й минуте хозяева могли открыть счёт, но Сандро Рамирес не реализовал 11-метровый. «Атлетико» нанёс вдвое больше ударов по воротам соперника, но счёт так и не был открыт.

«Атлетико», набрав 15 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (10) — на 12-м месте.

В 9-м туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Валенсией». Матч состоится 19 октября. «Вальядолид» 20 октября в гостях встретится с «Атлетиком».