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Атлетико сенсационно потерял очки в игре против клуба Лунина

Атлетико сенсационно потерял очки в игре против клуба Лунина
19:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Атлетико не смог обыграть Вальядолид в поединке восьмого тура первенства Испании по футболу.

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в «Вальядолиде» на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. В качестве его ассистентов выступили Диего Барберо Севилья и Хосе Гальехо Гарсия.

На 36-й минуте хозяева могли открыть счёт, но Сандро Рамирес не реализовал 11-метровый. «Атлетико» нанёс вдвое больше ударов по воротам соперника, но счёт так и не был открыт.

«Атлетико», набрав 15 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (10) — на 12-м месте.

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В 9-м туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Валенсией». Матч состоится 19 октября. «Вальядолид» 20 октября в гостях встретится с «Атлетиком».

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ФК Атлетико М, Футбол, Чемпионат Испании, ФК Вальядолид, Новости футбола.
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