Легендарный французский тренер рассказал, почему Погба проваливает этот сезон

Новости спорта:Именитый французский специалист Арсен Венгер рассказал о причинах плохой игры Поля Погба в Манчестер Юнайтед.

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями насчет игры хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Прежде всего, я считаю, что в этом сезоне Погба еще никогда не был полностью здоров.

Я видел матч с "Арсеналом", и не было похоже, что Погба уверен в своей физической готовности – а для него, физически одаренного игрока, важно быть полностью готовым.

К тому же если игрок хочет уйти, а вы ему не позволяете, то в дальнейшем процесс восстановления отношений повлияет на его выступления.

Также лично я считаю, что он своим поведением показывает, что понимает: "МЮ" сейчас не готов бороться за чемпионство. В сочетании с тем, что его не продали, это негативно влияет на его игру", – рассказал Венгер для BeIN Sports.