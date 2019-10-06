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Легендарный французский тренер рассказал, почему Погба проваливает этот сезон

Легендарный французский тренер рассказал, почему Погба проваливает этот сезон
21:49 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый французский специалист Арсен Венгер рассказал о причинах плохой игры Поля Погба в Манчестер Юнайтед.

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями насчет игры хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Прежде всего, я считаю, что в этом сезоне Погба еще никогда не был полностью здоров.

Я видел матч с "Арсеналом", и не было похоже, что Погба уверен в своей физической готовности – а для него, физически одаренного игрока, важно быть полностью готовым.

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К тому же если игрок хочет уйти, а вы ему не позволяете, то в дальнейшем процесс восстановления отношений повлияет на его выступления.

Также лично я считаю, что он своим поведением показывает, что понимает: "МЮ" сейчас не готов бороться за чемпионство. В сочетании с тем, что его не продали, это негативно влияет на его игру", – рассказал Венгер для BeIN Sports.

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Все по теме:

Арсен Венгер, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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