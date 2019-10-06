Во Франции трагически погиб 15-летний футболист

Новости спорта:Юный футболист французского клуба Ред Стар Кьюи Йикилмаз погиб в результате нападения.

В Париже был зарезан 15-летний футболист «Ред Стара» Кьюи Йикилмаз, сообщается в «твиттере» клуба.

C’est avec effroi que le Red Star a appris le décès de Kewi Yikilmaz âgé de 15 ans. Ce jeune passé par le club est décédé des suites d’une agression. Profondément attristé par sa disparition, le Red Star souhaite apporter son soutien à la famille, aux amis et aux proches de Kewi. pic.twitter.com/E8A3qwHWD1 — Red Star FC (@RedStarFC) October 6, 2019

«Ред Стар» с ужасом сообщает о смерти 15-летнего Кьюи Йикилмаза — молодого парня, который, являясь игроком нашего клуба, скончался в результате нападения. «Ред Стар» глубоко опечален его кончиной. Клуб выражает глубокие соболезнования семье Кьюи, друзьям и близким", — сказано в сообщении «Ред Стара» в «твиттере».

Как сообщает RMC Sport, юный футболист был зарезан пятницу, 4 октября, в результате столкновений двух кварталов с коммуне Ле Лила, которая расположена в восточных окрестностях Парижа.

Йикилмаз лишь недавно прошёл просмотр в «Ред Старе» и должен был присоединиться к клубу в ближайшее время.