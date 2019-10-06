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Во Франции трагически погиб 15-летний футболист

Во Франции трагически погиб 15-летний футболист
20:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Юный футболист французского клуба Ред Стар Кьюи Йикилмаз погиб в результате нападения.

В Париже был зарезан 15-летний футболист «Ред Стара» Кьюи Йикилмаз, сообщается в «твиттере» клуба.

 

«Ред Стар» с ужасом сообщает о смерти 15-летнего Кьюи Йикилмаза — молодого парня, который, являясь игроком нашего клуба, скончался в результате нападения. «Ред Стар» глубоко опечален его кончиной. Клуб выражает глубокие соболезнования семье Кьюи, друзьям и близким", — сказано в сообщении «Ред Стара» в «твиттере».

Как сообщает RMC Sport, юный футболист был зарезан пятницу, 4 октября, в результате столкновений двух кварталов с коммуне Ле Лила, которая расположена в восточных окрестностях Парижа.

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Йикилмаз лишь недавно прошёл просмотр в «Ред Старе» и должен был присоединиться к клубу в ближайшее время.

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Футбол, Новости футбола, Ред Стар, Кьюи Йикилмаз.
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