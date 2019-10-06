"Сульшер Out": МЮ снова проигрывает, фанаты "дьяволов" негодуют

Новости спорта:Манчестер Юнайтед в восьмом туре первенства Англии по футболу минимально проиграл в гостях Ньюкаслу.

В воскресенье, 6 октября, Манчестер Юнайтед в рамках восьмого тура чемпионата Англии встречался с Ньюкаслом. Поединок проходил на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: М. Логстафф, 72

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Шер, Кларк, Лассельс, Виллемс — Сен-Максимен (Атсу, 83), М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Альмирон (Крафт, 90) — Жоэлинтон (Кэрролл, 56)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг, 86) — Мактоминей, Фред — Перейра, Мата (Гринвуд, 66), Джеймс — Рашфорд (Рохо, 60)

Предупреждения: Йедлин, Шер, Альмирон — Фред, Мактоминей, Рохо

Манчестер Юнайтед в очередной раз проигрывает поединок английской Премьер лиги. В этот раз обидчиком "красных дьяволов" стал Ньюкасл Юнайтед под руководством Стива Брюса. Единственный гол в игре забил Мэттью Лонгстафф с передачи Йетро Виллемса.

После восьми туров МЮ идет на 12 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе всего 9 очков. Это сильно злит болельщиков манкунианцев, которые выражают явное недовольство работой наставника команды Оле Гуннара Сульшера и требуют отставки норвежского специалиста. Ньюкасл в свою очередь набрал 8 очков и покинул наконец-то зону вылета.

В следующем туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Ливерпуля на "Олд Траффорд". Матч запланирован на 20 октября. А "сороки" свой поединок девятого тура сыграют против лондонского Челси на "Стэмфорд Бридж" 19 октября.