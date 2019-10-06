День не задался: Наполи потерял очки и ключевого игрока в игре с Торино

Новости спорта:Наполи в рамках седьмого тура чемпионата Италии неожиданно потерял очки в игре против Торино.

В седьмом туре первенства Серии А Наполи упустил возможность приблизиться к тройке лидеров, сыграв вничью с Торино.

Торино — Наполи 0:0

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко, Лаксальт — Ринкон, Базелли (Мейте, 71) — Ансальди, Лукич (Айна, 83), Верди (Яго Фальке, 89) — Белотти.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хисай (Гулям, 34) — Руис, Аллан, Зьелински — Лосано (Кальехон, 61), Мертенс, Инсинье (Льоренте, 67).

Предупреждения: Лукич — Лосано, Луперто.

Поединок проходил в равной борьбе со взаимными возможностями поразить ворота, но вратари и арбитр, отменивший гол Белотти, посодействовали тому, чтобы на табло остались нули.

Досада гостей от потери двух очков усугубилась еще и травмой Хисая, неудачно приземлившегося во время борьбы за мяч и покинувшего поле на носилках еще в первом тайме.