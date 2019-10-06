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Бешеный гол Гречишкина помог Александрии обыграть Карпаты (Видео)

Бешеный гол Гречишкина помог Александрии обыграть Карпаты (Видео)
22:21 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В десятом туре чемпионата Украины по футболу Александрия на своем поле минимально обыграла Карпаты.

"Александрия" стала четвертой командой, которая одержала победу в десятом туре чемпионата Украины по футболу. Интересно, что побеждали в эти выходные исключительно команды, расположившиеся в турнирной таблице УПЛ с первого по четвертое места.

"Александрия" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Гречишкин, 50 (1:0); Халл, 58 (1:1); Бабогло, 82 (2:1)

"Александрия": Панькив; Бабогло; Стецков; Мирошниченко Д.; Дубра; Довгий А. (Третьяков, 46); Гречишкин; Задерака (Безбородько, 62); Ситало А.; Запорожан; Шастал (Бухал, 79)

"Карпаты": Кудрик; Мартенс М. (Якимец, 88); Вербный Н.; Дубинчак; Халл; Вакуленко; Ди Франко; Лоренцен (Клёц, 80); Назарина; Бойчук А. (Понде, 85); Жоао Диого

Предупреждения: Стецков, 7; Безбородько, 83; Мирошниченко Д., 93 - Дубинчак, 64; Вербный Н., 76; Халл, 92

Команда Владимира Шарана в середине недели провела изнурительный с физической и эмоциональной точки зрения матч Лиги Европы. Так что, не удивительно, что наставник "Александрии" прибегнул к ротации состава. Тем не менее, большую часть первого тайма именно хозяева владели игровым преимуществом, время от времени создавая моменты у ворот Кудрика.

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Счет же был открыт в начале второго тайма. Гречишкин, который до перерыва не всегда принимал правильные решения в завершающей стадии атак, реабилитировался, точно пробив со штрафного. Правда, уже через восемь минут львовяне отыгрались - после углового самым расторопным у линии вратарской оказался Халл.

И все же три очка в этот вечер достались бронзовому призеру. На 82-й минуте хозяева выполнили навес со стандарта, Кудрик не добрался до мяча, а Безбородько переправил на дальнюю, где Бабогло, опередив всех, поразил ворота.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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