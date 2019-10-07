Сульшер рассказал о задачах МЮ на сезон

Новости спорта:Тренер взывает к терпению на фоне плохого старта сезона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер после поражения от Ньюкасла (0:1) рассказал о состоянии команды. По словам норвежца, необходимо время для усовершенствования игры команды.

«Мы поставили перед собой очень непростую задачу попасть в четверку лучших по итогам сезона, но выполнить ее очень тяжело. Нам необходимо всем вместе пройти этот путь», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Однако это все может занять много времени. Мы начали это путешествие и я не могу сказать точно сколько времени нам нужно, чтобы добраться до нашей цели».

«У нас было собрание, на котором мы все вместе обсудили, в каком направлении необходимо двигаться. Если вы работаете только в благоприятные дни, то не добьетесь поставленной цели. У нас будут такие дни, но необходимо выполнить задачу».

После игры с Ньюкаслом Манчестер Юнайтед опустился на 12 место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 9 очков.

В следующем туре команда Сульшера попытается исправить сложившуюся ситуацию, сыграв против Ливерпуля