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Сын Маркевича покинул пост наставника Аргобизнеса

Сын Маркевича покинул пост наставника Аргобизнеса
08:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В Первой лиге состоялась звездная тренерская отставка.

Официальный сайт "ФК Агробизнес" сообщил о том, что клуб уволил главного тренера Остапа Маркевича.

Контракт с наставником разорван по обоюдному согласию.

"ФК Агробизнес благодарит Остапу Миронович Маркевичу за работу в нашем клубе и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере", - сообщил сайт футбольного клуба "Агробизнес".

Команда под руководством 41-летнего тренера хорошо начала сезон и находилась среди лидеров чемпионата Первой лиги.

В последних 4-х матчах команда под руководством Маркевича потерпела 3 поражения, а также вылетела с Кубка Украины. Сейчас "Агробизнес" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги и отстает от 1-го места всего лишь на 3 очка.

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Напомним, Остап Маркевич возглавил "Агробизнес" в начале прошедшего лета. До этого украинский специалист работал в академии "Вильярреала".

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Футбол, Первая Лига Украины, Новости футбола, ФК Агробизнес, Остап Маркевич.
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