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Конте: Интер не может сравнивать себя с Ювентусом

Конте: Интер не может сравнивать себя с Ювентусом
08:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Антонио Конте прокомментировал поражение от Ювентуса в матче Серии А.

Ювентус на выезде обыграл Интер в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что его команду нельзя сравнивать с Ювентусом, поскольку он находится на другом уровне.

"Ювентус показал свою тяжелую артиллерию в атаке и опыт контроля такой игры. Я не могу сказать ничего плохого о своих парнях - они отдали все силы. Нам нужно становиться лучше. Это было неизбежно, так как мы находимся в начале пути. Я посмотрел статистику и могу сказать, что это была очень равная игра. Могли забить как они, так и мы. Мы снимаем шляпу перед Ювентусом и закатываем рукава, чтобы продолжить работать.

Ювентус сломал "автобус" Конте и вернул себе первое место в Серии А

Мы не должны сравнивать себя с Ювентусом прямо сейчас, поскольку они находятся на другом уровне во всех смыслах. Работаем над уменьшением этого разрыва", - цитирует Конте Sky Sport Italia.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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