Конте: Интер не может сравнивать себя с Ювентусом

Новости спорта:Антонио Конте прокомментировал поражение от Ювентуса в матче Серии А.

Ювентус на выезде обыграл Интер в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что его команду нельзя сравнивать с Ювентусом, поскольку он находится на другом уровне.

"Ювентус показал свою тяжелую артиллерию в атаке и опыт контроля такой игры. Я не могу сказать ничего плохого о своих парнях - они отдали все силы. Нам нужно становиться лучше. Это было неизбежно, так как мы находимся в начале пути. Я посмотрел статистику и могу сказать, что это была очень равная игра. Могли забить как они, так и мы. Мы снимаем шляпу перед Ювентусом и закатываем рукава, чтобы продолжить работать.

Мы не должны сравнивать себя с Ювентусом прямо сейчас, поскольку они находятся на другом уровне во всех смыслах. Работаем над уменьшением этого разрыва", - цитирует Конте Sky Sport Italia.