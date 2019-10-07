"Давай, играй!": Шахтер и Parimatch Foundation запускают тренировки для детей с инвалидностью

Новости спорта:Донецкий Шахтер и Parimatch Foundation запускают тренировки по футболу для детей с инвалидностью.

Parimatch Foundation, который является одним из главных меценатов украинского спорта, стал партнером фонда Shakhtar Social. Фонды запустили совместно занятия по футболу для 120 детей с инвалидностью в рамках работы своих проектов — соответственно "Так, я можу" и "Давай, играй!".

Инклюзивные тренировки для детей будут проходить в 4-х городах: Харькове, Киеве, Полтаве и Львове. В каждом из них будут функционировать 2 группы по 15 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. Причем, если для Киева и Харькова группы при поддержке Parimatch Foundation стали дополнительными, то во Львове и Полтаве впервые будут запущены занятия по футболу для детей с инвалидностью.

Открытие проекта состоялось 5-го октября в Киеве на площадке гимназии "Гимназия А+". На мероприятии присутствовали игроки "Шахтера" Николай Матвиенко и Сергей Болбат и представители Parimatch Foundation. Футболисты провели с детьми тренировку, показали несколько секретов футбольного мастерства и не отказали никому в автографах и совместных фото.

"У Shakhtar Social и Parimatch Foundation одно видение будущего. Мы создаем условия, чтобы дети, независимо от физических и ментальных способностей, могли играть в футбол. С тренерами, необходимым инвентарем и оборудованием, а главное — бесплатно" — прокомментировала старт партнерства Инна Хмызова, директор Shakhtar Social.

Футболисты пообещали чаще посещать тренировки детей. В рамках работы проекта предусмотрено, что мастер-классы с участием игроков первой команды «Шахтера» пройдут в каждом из 4-х городов.

О важности поддержки таких инициатив высказался и представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра: «Для Parimatch Foundation развитие спорта для детей с инвалидностью является одним из важнейших приоритетов. В рамках программы «Так, я можу!» — это уже второй проект помощи талантливым детям с инвалидностью. Совместно с Shakhtar Social мы делаем футбол массовым и доступным для всех категорий детей. Это и есть ключевая миссия проекта».