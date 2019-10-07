Стадион Черноморца уже в пятый раз выставили на продажу

Новости спорта:Стадион попытаются продать со сниженной ценой в 733,25 миллионов гривен.

Одесский стадион Черноморец, на котором играет в Первой лиге Украины одноименный клуб, в пятый раз выставили на продажу, сообщает сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Стадион попытаются продать на «голландском аукционе» со сниженной ценой в 733,25 миллионов гривен. Он входит в один из активов признанного банкротом Имэксбанка.

Заявки на покупку стадиона будут приниматься до 10 октября, в этот день состоится и сам аукцион.

Предыдущие попытки продать стадион на аукционе не удались, хотя Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался это сделать еще весной 2018 года.

Стадион Черноморец является мультифункциональным сооружением. Кроме футбольного поля и другой футбольной инфраструктуры на его территории также располагались отель, музей, клубный фан-шоп, фитнесс-клуб, много помещений сдавалось под офисы, чьи окна выходили прямо на поле.