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Стадион Черноморца уже в пятый раз выставили на продажу

Стадион Черноморца уже в пятый раз выставили на продажу
13:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Стадион попытаются продать со сниженной ценой в 733,25 миллионов гривен.

Одесский стадион Черноморец, на котором играет в Первой лиге Украины одноименный клуб, в пятый раз выставили на продажу, сообщает сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Стадион попытаются продать на «голландском аукционе» со сниженной ценой в 733,25 миллионов гривен. Он входит в один из активов признанного банкротом Имэксбанка.

Заявки на покупку стадиона будут приниматься до 10 октября, в этот день состоится и сам аукцион.

Предыдущие попытки продать стадион на аукционе не удались, хотя Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался это сделать еще весной 2018 года.

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Стадион Черноморец является мультифункциональным сооружением. Кроме футбольного поля и другой футбольной инфраструктуры на его территории также располагались отель, музей, клубный фан-шоп, фитнесс-клуб, много помещений сдавалось под офисы, чьи окна выходили прямо на поле.

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Одесса, ФК Черноморец, Черноморец, Новости спорта.
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