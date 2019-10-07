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Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020

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Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
13:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Василькова

Новости спорта:Сборная Украины в Харькове начала тренировочный сбор перед матчами с Литвой и Португалией.

В понедельник, 7 октября, национальная сборная Украины во главе с Андреем Шевченко собралась в Харькове. 

Уже совсем скоро Украина сыграет два матча в отборе на Евро-2020: 11 октября в Запорожье против Литвы, 14 октября в Киеве против Португалии.

В стан украинцев уже прибыли Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные легионеры (Малиновский, Соболь, Пластун, Шахов, Зинченко, Яремчук) прибудут к вечеру.

Сегодня футболисты проведут легкую тренировку после матчей на выходных.

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Завтра команда отправится на харьковский стадион Металлист, где проведет открытую тренировку. Все болельщики смогут прийти и посмотреть в живую на тренировку сборной Украины, которая начнется в 19:00.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Харьков, ФФУ, УАФ.
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