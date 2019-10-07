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Де Хеа - о проблемах МЮ: Мы будем продолжать бороться

Де Хеа - о проблемах МЮ: Мы будем продолжать бороться
14:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский голкипер Давид де Хеа поделился своим мнением о проигранном МЮ поединке АПЛ против Ньюкасла.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа прокомментировал поединок, в котором его команда проиграла Ньюкаслу (0:1).

"Мы не создали никаких моментов, но мы хорошо защищались. Команде нужно усиление. У нас есть серьезные травмы, но это не оправдание".

"Мы Манчестер Юнайтед, мы должны продолжать тренироваться, бороться и побеждать. Это тяжелый момент для нас".

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"Это самое трудное время с тех пор, как я прибыл в команду. Я не знаю, почему так происходит. Извиняюсь перед болельщиками. Мы будем продолжать бороться", — сказал де Хеа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что вратарь намерен выложить 18 миллионов евро на покупку Эльче.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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