Де Хеа - о проблемах МЮ: Мы будем продолжать бороться

Новости спорта:Испанский голкипер Давид де Хеа поделился своим мнением о проигранном МЮ поединке АПЛ против Ньюкасла.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа прокомментировал поединок, в котором его команда проиграла Ньюкаслу (0:1).

"Мы не создали никаких моментов, но мы хорошо защищались. Команде нужно усиление. У нас есть серьезные травмы, но это не оправдание".

"Мы Манчестер Юнайтед, мы должны продолжать тренироваться, бороться и побеждать. Это тяжелый момент для нас".

"Это самое трудное время с тех пор, как я прибыл в команду. Я не знаю, почему так происходит. Извиняюсь перед болельщиками. Мы будем продолжать бороться", — сказал де Хеа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что вратарь намерен выложить 18 миллионов евро на покупку Эльче.