Коноплянка: Хотел повернуть в раздевалку Днепра

Новости спорта:Экс-полузащитник Днепра, а ныне игрок Шахтера едва не пошел в раздевалку хозяев Днепр-Арены.

В десятом туре Премьер-лиги Шахтер обыграл на выезде СК Днепр-1 (2:0). Для вингера "горняков" Евгения Коноплянки это было первое появление на Днепр-Арене в составе команды гостей.

"Та сколько можно повторяться, что для меня это родной город и второй дом? Что еще добавлять?", — заявил уроженец Кропивницкого Коноплянка 2+2.

Перед матчем один из сотрудников стадиона спросил у Коноплянки: "Тебе туда?", подразумевая раздевалку для команды хозяев.

"Была такая реакция, да. Хотел туда повернуть", — признался Евгений.

Примечательно, что часть болельщиков СК Днепр-1 освистала Коноплянку во время замены.