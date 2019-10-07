Конте - о причинах поражения Интера в игре против Ювентуса

Новости спорта:Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал неудачу в поединке Интера против туринского Ювентуса.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение в центральном матче седьмого тура серии А.

"В настоящее время мы не должны сравнивать себя с "Ювентусом", - приводят слова Антонио итальянские источники. - "Юве" находится на другом уровне, причем во всех смыслах.

Мы только делаем первые шаги в направлении к ним".

Первое поражение в сезоне "Интеру", напомним, нанес чемпион "Ювентус" на его родном "Джузеппе Меацца" со счетом 2:1, после чего туринцы возглавили турнирную таблицу Серии А. Интересно, что все мячи в Дерби Д`Италия забивали аргентинцы.