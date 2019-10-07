Два удаления, четыре гола и не забитый пенальти - в обзоре игры Болонья - Лацио (Видео)

Новости спорта:Римский Лацио в рамках седьмого тура чемпионата Италии не смог обыграть Болонью в гостях.

В воскресенье, 6 октября, в поединке седьмого тура Серии А римский Лацио противостоял Болонье. Поединок проходил на стадионе "Ренато Даль-Ара".

Болонья — Лацио 2:2

Голы: Крейчи, 21, Паласио, 31 — Иммобиле, 23, 39

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Крейчи — Медель, Поли — Орсолини (Ольсен, 82), Сванберг (Схутен, 72), Сансоне (Сантандер, 86) — Паласио.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе (Баштуш, 61), Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 81) — Корреа, Иммобиле (Пароло, 61).

Предупреждения: Данило, Бани, Крейчи, Сансоне, Паласио — Луис Фелипе, Лукас Лейва, Лулич.

Удаления: Медель, 70 — Лукас Лейва, 59.

На 88-й минуте Корреа не реализовал пенальти.

Болонья бодро начала поединок против более именитого Лацио и на 21-й минуте сумела открыть счет в игре. Гол на свой счет записал Крейчи, который забил головой после навеса Орсолини. Но недолго радовались хозяева поля, так как уже на спустя две минуты Чиро Иммобиле после шикарной комбинации и паса Лулича сравнял счет в матче. На этом веселье не закончилось в первом тайме. На 31 минуте игре подопечные Синиши Михайловича вновь сумели выйти вперед. В этот раз голом отметился Родриго Паласио, который удачно сыграл на добивании. И вновь недолго вели в счете игроки Болоньи. На 39-й минуте игры все тот же Иммобиле снова установил паритет в счете, ассистировал ему Луис Альберто.

Во втором тайме голов команды не забивали, но от этого менее интересным матч не стал. Вторая половина встречи подарила болельщикам два удаления: сначала из поля выгнали хавбека Лацио Лукаса Лейву, который умудрился в течении 10 минут заработать две желтых карточки. А на 70-й минуте игры составы уравнялись после того, как прямую красную карточку за фол последней надежды получил Медель. В концовке встречи прекрасную возможность вырвать победу имел форвард римлян Корреа, но он не смог реализовать пенальти. Мяч после его удара с "точки" угодил в перекладину.

После семи туров Лацио имеет в своем активе 11 баллов и закрепился на шестой позиции в турнирной таблице. У Болоньи в свою очередь в активе 9 очков и соответственно 11 строчка в турнирке.