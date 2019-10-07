Тренер Александрии - о триумфе в игре с Карпатами: Это очень важная победа

Новости спорта:Наставник Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу над львовскими Карпатами в рамках УПЛ.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал результат вчерашнего поединка своей команды с «Карпатами» (2:1).

«Благодарен болельщикам за поддержку, ведь ожидал, что сегодня будет меньше людей, но для такого времени времени и погоды я доволен. Считаю, что зрителям игра понравилась и надеюсь что они поймут, что мы не смогли задать такой темп игры, как первые тридцать минут, когда мы соперника не замечали, но самое главное, что мы не смогли забить и силы покидали нас.

Однако, счастлив, что мы сегодня победили. Но, откровенно говоря, когда «Карпаты» сравняли, то я переживал, чтобы мы не пропустили во второй раз.

Хорошо, что мы дожали соперника, забили второй гол и победили, для меня это очень важная победа», - приводит слова наставника официальный сайт «Карпат».