Скачать
Вторник, 08.10.2019
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Основной вратарь Шальке бесплатно перейдет в Баварию

Основной вратарь Шальке бесплатно перейдет в Баварию
05:47 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер гельзенкирхенского Шальке Александр Нюбель вероятнее всего продолжит карьеру в мюнхенской Баварии.

Вратарь "Шальке" Александр Нюбель продолжит карьеру в "Баварии".

По информации Bild, 23-летний страж ворот отказался продлить с клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года. Это говорит в пользу того, что вскоре Нюбель в статусе свободного агента присоединится к мюнхенцам, где в нем видят преемника 33-летнего Мануэля Нойера.

Нюбель - воспитанник "Падерборна", цвета которого он защищал с 2014 по 2015 год. Затем Александр стал игроком "Шальке", в основе которого дебютировал в 2018 году.

"Кейн сжал мой пенис": капитан Брайтона крайне недоволен игрой форварда "шпор" (Видео)

В нынешнем сезоне вратарь провел в немецкой Бундеслиге 7 матчей, пропустив семь голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Александр Нюбель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
02 Свитолина рассказала о своих планах на ближайшее время
03 Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
04 Коноплянка: Намерены взять 4 очка в играх с Литвой и Португалией
05 Бех-Романчук: В большой спорт попала совершенно случайно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь