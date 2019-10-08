Основной вратарь Шальке бесплатно перейдет в Баварию

Новости спорта:Голкипер гельзенкирхенского Шальке Александр Нюбель вероятнее всего продолжит карьеру в мюнхенской Баварии.

Вратарь "Шальке" Александр Нюбель продолжит карьеру в "Баварии".

По информации Bild, 23-летний страж ворот отказался продлить с клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года. Это говорит в пользу того, что вскоре Нюбель в статусе свободного агента присоединится к мюнхенцам, где в нем видят преемника 33-летнего Мануэля Нойера.

Нюбель - воспитанник "Падерборна", цвета которого он защищал с 2014 по 2015 год. Затем Александр стал игроком "Шальке", в основе которого дебютировал в 2018 году.

В нынешнем сезоне вратарь провел в немецкой Бундеслиге 7 матчей, пропустив семь голов.