Украинский полузащитник готов принять гражданство Беларуси

Новости спорта:Полузащитник Динамо-Брест понимает, что у него практически нет шансов заиграть в сборной Украины.

Хавбек Динамо-Брест Александр Нойок феерит в чемпионате Беларуси и не исключает, что примет гражданство этой страны, ведь сборная Украины в нем не нуждается.

"В сборной Украины [у меня], я так понимаю, вообще шансов нет. Тем более, она сейчас на ходу", — заявил Нойок в интервью Профутбол.

"Я-то сейчас могу сказать: "Да вообще, вызовите меня, я там сейчас разорву всех", но… Команда хорошо играет, хорошо выглядит, у нее хорошие молодые футболисты".

"В Беларуси пару сезонов выдал хороших и сейчас вроде тоже хороший – забиваю, но шансов вообще ноль. Зе-ро. Зе-ро. Если здесь реально будет вариант с паспортом – я его с удовольствием рассмотрю".

Динамо-Брест после 24 сыгранных матчей лидирует в чемпионате Беларуси с 61 очком. У БАТЭ 56 и игра в запасе.

На счету Александра пять голов в 20 матчах чемпионата в нынешнем сезоне.