Фонсека обрушился с критикой в адрес судей матча Рома - Кальяри (Видео)

Новости спорта:Португальский специалист Паулу Фонсека раскритиковал работу судей на матче Ромы против Кальяри.

В поединке седьмого тура Серии А Рома поделила очки с Кальяри. Единственный гол римляне пропустили с пенальти, а Паулу Фонсека остался недоволен работой арбитра.

"Мне не нравилось отношение судьи на протяжении всей игры.

Я мог бы говорить о несуществующем фоле против Диавара или об инциденте с пенальти для Кальяри, а затем о голе Калинича. Я принимаю его решение удалить меня, я это заслужил", — приводит слова португальца Football Italia.

"Момент с пенальти? Арбитр поговорил с игроками Кальяри и объяснил им, что это не было фола. Затем он изменил свое решение — так он консультировался с VAR или нет? Арбитр сигнализировал рукой, что не было фола. Отмечу, что ребята хорошо сыграли, они создали много моментов, и я думаю, мы заслужили больше, чем ничью".